女神許瑋甯27日出席冠軍生醫代言活動，和她合作《不夠善良的我們》的賀軍翔，日前疑遭「女荷官」指控疑涉妨害性自主案，被台北市警松山分局移送台北地檢署偵辦，檢方將賀列為被告，賀軍翔隨即發聲明否認。許瑋甯被問及此事時，尷尬表示拍完戲後各自在忙，有關他的事真的不方便多說。

至於合作過程對他的印象，許瑋甯說，工作過程中大家都很努力，也都會很用心接收對方情緒，在工作裡覺得他是很好的人，當時她都在角色狀態無法跟他開玩笑，且實際在拍時只有對到幾場戲，並不是每天一起工作。

女神許瑋甯出席代言活動，接連被問尷尬題。（林淑娟攝）

而被問及曾經是閨蜜的楊丞琳，近日登上《歌手2024》演唱代表作品〈帶我走〉，卻出現無法飆高音的情況，最終在第2集慘遭淘汰，加上之前失言風波負評排山倒海，許瑋甯也說：「她一直很努力，不管演員或歌手身分，身為藝人都會希望自己努力可以被看見。」至於外傳兩人友情生變、互動變少？她則表示：「私下朋友自己的事，不需要拿來跟外界報備。」

女神許瑋甯出席代言活動。（林淑娟攝）