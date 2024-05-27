新竹市東區「晴空匯」豪宅大樓昨（26）日深夜發生火警，兩名消防員二度衝入火海救援，雙雙不幸殉職。對此，一名女網友指稱火警當下，丈夫公司的韓國職員也受困在電梯內，而對方因及時向警消提供準確的位置所在，因此搜救行動還算順利，以至於該名職員成為全場第一位獲救的傷員。

該名女網友透過臉書發文，指稱丈夫公司的韓國職員昨晚11點傳來訊息說社區李發生火災，人被困在電梯裡，樓層位置介於14至15樓之間。「他用力掰開電梯一條縫後，趁機對外傳出求救訊號」，她也表示，但濃煙瞬間瀰漫整個電梯內部，職員見狀僅能趕緊關閉電梯門。

「消防員在凌晨12點30分救出的第一個民眾，就是這名韓國職員。」女網友說，由於韓國職員及時報案，說明確切位置，因此得以準確尋獲受困電梯，不過期間因吸入過多一氧化碳氣體，救出時已陷入昏迷狀況，已緊急送醫治療。

最後，女網友坦言，丈夫身為公司社長，因能同時以韓語、中文溝通，所以被救護人員要求跟著上車一同前往馬偕醫院，而她則開車回家取住院必需品。回憶一整晚的搜救經歷，她也忍不住驚呼，「驚心動魄的一晚，感覺像演電影一樣！」