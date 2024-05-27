林佳璋表示，展碁國際雲端租賃軟體業務持續增長，這裡面很重要的一點像Adobe是雲端租賃、Office 365也是雲端租賃，Microsoft的Azure也是雲端租賃；這幾個都是展碁國際是很重要的業績和利潤的成長來源，展碁在雲端租賃的業務相當solid，也是所有代理商裡面做最好的。該項業務持續穩步穩健的前進。

林佳璋表示，展碁國際另外還有一項租賃的業務就，就是資安的服務，在資安的服務上面持續增長；另外一個也是展碁國際未來成長的動能，我們持續會拓展微軟Copilot的服務，來延伸到各種的解決方案，不單單只是辦公室的運用。未來我們也會提供一些相關的整合性的Copilot的一些服務，給我們的經銷商，讓我們經銷商去跟END USER建議怎麼樣利用Copilot來提升企業的競爭優勢。這是我們建構完整的Copilot的Solution,然後傳遞給我們的經銷商,用我們經銷商綿密的通路來擴大我們整體的業績。

林佳璋進一步說明Acer PowerBar海外市場的規劃跟佈局，目前正積極在做認證當中，未來會把Acer PowerBar這樣的一個好產品從台灣並往外擴展，也許亞洲或者是美洲市，這些都在我們的佈局範圍內。

展碁今年首季營收為55.1億元，母公司業主淨利為8698萬元，毛利率為6.92%，營益率為2.17%，EPS為1.07元。今年展碁上/下半年營收占比約為45/55。