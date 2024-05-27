興安非營利幼兒園是嘉市第6間非營利幼兒園，歷經流標、追加預算，27日正式動土開工。（呂妍庭攝）

興安非營利幼兒園27日動土，由嘉義市長黃敏惠親自主持動土祈福儀式。（呂妍庭攝）

興安非營利幼兒園是嘉市第6間非營利幼兒園，歷經流標、追加預算，27日正式動土開工。（呂妍庭攝）

嘉義市政府選定文小28用地規畫、興建非營利幼兒園。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

興安國小非營利幼兒園以水岸生態為設計主軸。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市湖子內重畫區是新興蛋黃區，近年住居人口倍增，為強化當地教育機能，嘉義市政府選定文小28用地規畫、興建非營利幼兒園，歷經兩次流標，市府追加8937萬元，總經費達1億7530萬元，終於工程順利發包，27日市府舉辦動土典禮，預計2025年底完工，115學年度正式招生，未來可提供8班，156名幼生就讀機會。

嘉義市長黃敏惠表示，湖子內重建區已進來非常多住戶，甚至成為雲嘉南新都心，而嘉義市最重視教育，雖然面對少子化，但辦得好的學校，仍不斷在增班、沒有減班，像興安國小今年招收小一新生雖祭管額管制，報名依舊爆滿，所以為因應湖子內未來發展，市府也提前規畫蓋幼兒園。

黃敏惠進一步提到，市府早在2021年就提報計畫，向教育部國民及學前教育署申請補助，當時核定整體工程經費8593萬元，國教署補助7303萬元、市府自籌1290萬元，在歷經兩次流標後，由學校再依需求及當時物價，經建築師重新調整工程預算，尚需增加預算8937萬元，因中央表達已無經費再予補助下，市府經議會支持，通過追加預算，全案工程總預算增至1億7530萬元，除國教署核定補助7303萬元，市府共自籌1億227萬元。

黃敏惠感謝立委王美惠、議長、副議長及所有議員，指幸好有很多貴人，興安國小新建非營利幼兒園工程案順利招標，今才能動工，相信工程一定會如期、如質、順利完工，也期待中央看到嘉義市對教育的用心，在未來能更加大力挹注嘉義市教育預算，持續提升教育環境品質。

市府教育處長郭添財表示，興安國小非營利幼兒園以水岸生態為設計主軸，結合鄰近長達1.8公里的公39公園綠帶廊道，重視生態教育與食農教育，提供幼生寬廣的戶外運動空間，培養具備生態素養，親土親水的健康兒童，即是三大軸線相當完整的呈現。我們期待未來在這片新園地，幼兒們能盡情學、開心玩。

興安國小校長查顯良也表示，將在校地上種植台灣原生種植物，營造一所充滿台灣原生種植物的生態校園，至於教室規畫採套房式設計，兩間教室共用1間寬闊的衛浴更衣室，將溫水淋浴間、更衣室、及飲水機都整合在一起，讓孩子的教室就像自家房間一樣，營造家的感覺，戶外空間方面也規畫戶外遊戲大草原、中庭遊戲區、遊具區等。

教育處指出，由於文小28這塊學校用地由興安國小代管，目前興安非營利幼兒園工程由學校主導，工程預定2025年12月完工，預計2026年8月1日正式開園，未來將可提供幼幼班、小班、中班、大班各2班，招收的156名幼生的服務量能。

興安非營利幼兒園是嘉市第6間非營利幼兒園，未來仍會委外經營，教育處目前已著手進行委外、遴選前置作業中。