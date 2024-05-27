台北市議會「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」27日舉辦第3次會議，對於北市府是否有訪談元大人壽羅生門，參事、前祕書長陳志銘強調，元壽在時任副祕書長林育鴻辦公室再次詢問下，最終確實有訪談。策威顧問公司也表示，元壽派人全程與會，策威人員也有人參與，並有其他證明文件。

陳志銘表示，元大於第一、二次公告招商都有派人領標並參與招商座談會，產發局於2020年11月4日至12月16日，依北士科第2次公告領標名單包含新光人壽、中華工程、統一工商、元利建設及張小姐進行訪談，其中張小姐為元大領標代表人，也曾代表元大領標內湖數位內容創新中心BOT案。

陳志銘說明，林育鴻辦公室於2020年10、11月發送電子郵件邀請元大訪談第三次公告招商事宜，元大11月6日表態不參與，時任林辦公室參議黃臣豪12月以電話再通知元大，元大也答應12月16日會出席。

陳志銘提及，依產發局和策威顧問公司對話，產發局12月14日收到林辦公室通知，安排12月16日下午2時訪談元壽，產發局12月15日通知12月16日下午2至3時訪談元壽，當天再次提醒下午1時55分在11樓梯廳碰面。

他指出，實際會議室使用紀錄顯示，產發局於12月16日下午1時30分至3時使用，祕書處則於下午4時使用。而林育鴻當日行程也顯示在下午2時至2時35分訪談北士科相關事宜，下午4時則在12樓劉銘傳廳參與另場工作會議。

他說，元大張小姐參加北士科第一次公告招商座談會，王先生、林先生則以個人名義參加第二次公告招商座談會、說明會。而王、林在12月16日訪談會議也有簽到，同名同姓巧合機率應不大。

國民黨議員徐弘庭質疑，目前看來陳志銘就是想陰林育鴻，元壽11月就已表態不參加，林辦卻還一再要求，且同一時間元壽也在內湖數創案，內湖數創案在2020年12月1日審標，但元壽並不清楚審標結果，12月14日市府通知元壽開會，元壽於12月15日才得知並沒有標到內湖數創案。

徐弘庭點出，市府在時間序列上惡意操作，元壽當時勢必是以為得標內湖數創案，因此12月16日會議內容是要聊內湖數創案，殊不知市府是要推銷北士科案，情緒上必定會不太舒服。

黃臣豪回覆，邀請元壽接受訪談和元壽投資北士科是兩回事，訪談單純是請元壽站在投資者角度給予意見。

策威開發管理顧問股份有限公司總經理王思齊說明，策威於2020年12月16日有派人出席，當天下午1時55分到市府11樓，和元壽一起進入11樓會議室，依35分鐘會議紀錄，前10分種討論內湖數創案，為元壽了解沒有得標原因，剩下25分鐘則在討論北士科，顯然元壽對於內湖數創案非常有興趣，對北士科興趣較小但仍有見解。

他強調，元壽王先生、林先生全程參與訪談會議，也參加過三場座談會、說明會及策威四次電話訪談。策威在會議中有人證，若有造假疑慮需要傳喚，也還有其他證明文件。