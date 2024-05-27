胡開宏董事長致詞表示，公司各項營收和獲利指標，皆較前一年明顯成長，去年度合併營收為391億元，年增29.3％，EPS2.36元，會中亦通過去年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.42元。

漢翔今年第一季表現亦創歷史新高，首季合併營收達106億元，EPS0.85元。

面對全球航太供應鏈缺料及缺工等斷鏈挑戰下，漢翔公司仍展現強韌執行力與管理成效，勇鷹高教機如期交機，現已正式進入交機高峰期，國防業務營收較去年成長27％；民用業務因全球航空運輸需求，從疫情中逐步恢復，民用業務營收較去年成長21％；另受惠創能、儲能業務，營收與獲利皆創公司歷年新高。

賴總統520就職典禮後，漢翔27日召開股東會，受惠於「五大信賴產業」政策利多，軍工股-漢翔走勢穩健，甚至首次被元大台灣價值高息ETF（00940）納為成分股，可見看好漢翔績效和獲利穩定成長。

此次股東會進行第10屆董事選舉，共選出8位董事，包含經濟部代表人胡開宏、馬萬鈞、張銘斌、呂松裕、劉英俊、蕭木來、于正道、財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，以及3位獨立董事詹家昌、陳櫻琴、王翼升，共11位董事，並於股東會後，旋即召開董事會，會中全體董事一致通過由胡開宏續任董事長。

展望2024年營運，漢翔公司全面布局「安內與攘外」營運策略，以強化內部營運彈性及應變能力，並提升外部業務績效。在「安內」部分，以管理資訊透明化、加強人員技術傳承、控管人力成本、照顧員工形成共識、落實考核制度等措施，建立穩固的營運基礎，為公司持續成長奠基。

「攘外」部分，將著力於建置F-16戰機、M1A2T戰車、GE LM2500發動機維修中心、深化代理業務、布局科服業務、推動初教機及下一代戰機、擴張發動機和民機業務，以期提升公司在國際上的技術地位及市場影響力。