獨行俠後場雙槍東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）在西區決賽G3發威，將灰狼逼入0勝3負絕境，被球迷稱讚為史上最強後場。對此厄文回應媒體：「我很負責地說，除非我們一起摘冠，否則這毫無意義。並不是說我們現在不優秀，但現在還有其他更值得讚揚的後場組合。我想等到我們一起留下好成績，我們可以再回顧這一切，屆時就是屬於我們的時代。」

東契奇與厄文其實是一正一副的組合，東契奇是一哥，正在巔峰年齡25歲，本季33.9分勇奪得分王。32歲的厄文是2號得分手，本季27.1分，兩人在季後賽的成績也是以東契奇為得分主力。厄文說：「隨他們去講，我只關心打贏比賽。」

厄文在2016年與詹姆斯（LeBron James）聯手摘冠，隔年厄文毅然出走與詹姆斯鬧翻，之後兩人的關係時好時壞。厄文似乎是問題更多的那一方，包括2017年提出「地平說」，疫情時期拒打疫苗而無法正常出賽，還有慣常裝神弄鬼的神祕發言，以及2022年爆發的反猶風波。

如今的厄文似乎變回2016年那位很可靠的厄文，他本季在「最佳關鍵球員獎」票選第7名，正好第6名就是東契奇，全聯盟只有獨行俠擁有兩位前10名的關鍵球員，他們至少可以被譽為「最關鍵後場組合」。