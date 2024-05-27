國會改革法案引發朝野激烈對立，相關爭議持續延燒，總統賴清德日前甚至發文力挺立院外的抗議活動，並喊話不可違法表決。對此，媒體人張禹宣透露，目前朝野雙方的對立非常激烈，民進黨打算硬幹到底，而國民黨則不排除祭出不信任案，「不要覺得國民黨臭俗仔不敢喔！我從來沒看過國民黨這麼硬過」。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今（27）日討論國會改革議題，張禹宣情勢發展進行預測，他認為在國會改革法案通過後，行政院會提覆議案，立法院則會透過投票維持原決議案，這時閣揆可能就會請辭，然而，國民黨可能會採取提不信任案的反制方式。

「不要覺得國民黨臭俗仔不敢喔！我從來沒看過國民黨這麼硬過」，張禹宣接著說，國民黨可能真的會卯起來提不信任案，因為現在民進黨打算要幹到底，國會改革法案若真的被沒收，國民黨交代不過去，因此，他們早就討論過，不排除魚死網破提不信任案，「現在退無可退，如果民進黨幹到底，國民黨跟民眾黨一輩子抬不起頭」。

張禹宣指出，若行政院提覆議案，就代表他們完全不接受立法院的法案，而立法院不是塑膠，被行政院這麼一提，他們當然會提不信任案反制。