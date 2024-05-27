團購主尤正吉每逢在端午節前夕，號召團友捐粽子給社福機構，至今累計贈送超過1萬6000顆，除了捐粽子，他也會透過捐贈貧戶或遊民餐食等方式做愛心，家境並不富裕的他，即使個人力量微薄，集結眾人之力，幫助了許多社會上弱勢的族群。

尤正吉是嘉義太保人，白天在科技公司上班、晚上化身網購團購主，10年前送貨到北台南家扶中心而與家扶結緣，熱心公益的他，號召團購社員們在寒冬送暖活動設攤位嘉惠兒童外，並從2018年開始，於端午節前夕籌募經費買粽子送至家扶。

日前他親自將3000顆粽子送到北台南家扶中心，趁家扶中心每月發放生活補助金之時送給家庭，讓他們帶回去享用。

北台南家扶中心會計李素碧說，尤正吉不僅幫助家扶，也會準備餐食給遊民或弱勢家戶，哪裡有需要，他就會想辦法協助，前陣子有一位團友車禍造成腦部損傷，因其經濟困難，龐大醫療費難以負荷，尤得知後號召其他團友籌措幫忙，讓這名團友早日度過難關。

北台南家扶中心主任李桂平表示，家扶受助家庭的家長，平時為養家活口打拚，每到節慶，也想讓孩子們能感受過節氣氛，感謝尤正吉等人的愛心，7年來不間斷的關懷。