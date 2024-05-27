世衛行動團今天舉行國際記者會，包括衛福部長邱泰源（中）、立法院副院長江啟臣（左二），以及藍綠白立委陳菁徽（右二）、王正旭（左一））、林憶君（右一）皆出席。（圖取自衛福部直播）

世界衛生大會（WHA）今起在瑞士日內瓦舉行，台灣連續8年未獲邀請，衛福部長邱泰源仍按往例率世衛行動團赴日內瓦。並於今天召開國際記者會，被問到希望以什麼名義加入WHA，邱泰源表示「台灣就是台灣，台灣國名就是Republic of China，用台灣、用Republic of China都是我們堅持要使用的。」

第77屆世界衛生大會27日開幕，台灣第8年未獲邀請，但邱泰源仍率世衛行動團赴日內瓦，預計進行多場雙邊會談，並積極爭取參與醫藥專業會議，立法院副院長江啟臣以及藍綠白立委陳菁徽、王正旭、林憶君也赴日內瓦，盼透過國會外交途徑，說服其他國家的人民代表支持台灣參與。

世衛行動團今天舉行國際記者會，外媒提問，台灣爭取加入WHO、WHA，希望以何種名稱參與？目前獲得哪些國際支持？邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣國名就是Republic of China（中華民國），用台灣、Republic of China都是我們堅持要使用的。

邱泰源表示，每年都可以看到更多的理念相近的國家、堅持「健康是基本人權」的國家給予支持，讓台灣人民更加有信心，未來更有機會把好的醫療、公衛水準分享給世界各地，不管中國的政治打壓，健康是基本人權是世界追求的正向理念。

另有媒體提問，聯合國2758號決議成為中國阻擋台灣參與國際組織的理由？江啟臣表示，該決議案有其歷史背景和考量，主要處理PRC（中華人民共和國）加入聯合國的入會案，並沒有影響中華民國的國際法律地位，在台澎金馬仍然享有主權，也具有履行國際事務的權利，中華民國的國際法人地位仍然存在。

江啟臣表示，考量我們的處境和兩岸關係的複雜性，過去我們一直推動台灣和聯合國專屬機構的有意義參與，這是為什麼我們今天開記者會仍然不斷呼籲，希望大家了解我們的處境和狀況。他提到，台灣曾在2002年成功參與WTO，國際政治很現實，希望不要只看到台灣半導體的重要性，而選擇不看到台灣的健康人權，兩者同等重要，健康產業未來同樣可能扮演台積電這樣的角色，這些都是我們的軟實力。