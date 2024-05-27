疫情後各行各業開始復甦，許多產業都面臨到缺工情況，下個月即將迎來畢業季，各家公司無不開始準備提前布局，以求能招攬好人才。

全台超過20間院所的馬光醫療網近年來為了能完整照護國民健康，以多年的中醫經驗持續成長開設新院所，並需要更多懷抱夢想的新鮮人一同加入，因此特別祭出了「應屆畢業生早鳥入職計畫」，只要在7／31前入職，最高可獲得8,000元的早鳥入職獎勵金，希望藉由校園招募活動為集團增添生力軍，不管是不是醫療相關系所畢業的同學們，都能有一展長才的機會。

隨著畢業季的到來，即將有許多社會新鮮人要投入職場生涯之中，根據勞動部「初任人員薪資統計」，112年的職場新鮮人薪資中位數3.1萬元，而對於剛畢業的求職者來說，初入社會最需要的就是背景穩定、可靠的企業，且又能從中獲得未來職涯的發展性。全台擁有超過20間院所的中醫連鎖集團-馬光醫療網，為了能夠爭取到優秀人才，開出了正式護理人員全薪3.9萬、診助人員3.4萬及CRM顧客服務專員3.5萬的薪資條件，這波招募計畫總計釋出破百個職缺，北部以及東部院所的同仁還有區域津貼最高5000元，以超越新鮮人薪資中位數的起薪水準，希望能夠延攬到對於醫療產業有興趣的新鮮人加入。

除了基本薪資外，馬光醫療網更把員工當股東，每季提撥盈餘的25％作為分紅獎勵，基層員工平均月領4萬元以上，遠超過職場新鮮人薪資中位數，且像是員工聚餐或是年終尾牙等活動，也都大手筆的安排國內外旅遊，希望員工在辛勞的工作之餘，也能兼顧到好的生活品質。

馬光醫療網執行長黃福祥指出「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有三節禮金、季分紅、年終獎金與年度分紅，在馬光這個企業裡，我希望讓員工，在工作時是快樂的工作，玩樂時可以盡情玩樂，就是要打造出符合員工理想的幸福企業為最終理念！」。這次招募計畫中，有釋出非醫學本科畢業生也可求職的職缺，像是以善待病患為最高主旨的「顧客服務專員CRM」，是馬光醫療網獨有成立的服務部門，或是協助掛號前台作業的「診助人員」，就算是新鮮人沒有任何經驗，馬光醫療網也有一整套完整的在職訓練系統，期以最完整的教育訓練及優渥的薪資水準，來留住優秀人才及共同加入馬光這個大家庭。