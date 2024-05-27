彰化詩歌節復刻古代文人詩會，不僅有詩歌吟唱，縣府今日舉行宣傳活動，會中還安排有投壺、射箭，令人宛如跌入時空長河。（葉靜美攝）

迎接端午節，彰化不僅有龍舟賽，還有詩歌節；彰化詩歌節復刻古代文人詩會，不僅有詩歌吟唱，今年也以「詩生活，零距離」為主題，並安排詩詞闖關、實境解謎、小文青詩詩入畫比賽3大亮點活動，縣府今日舉行宣傳活動，會中還安排有投壺、射箭，令人宛如跌入時空長河。

彰化詩歌節今年將於6月2日在和美道東書院展開，活動結合音樂、文學、教育、藝術等不同表演型式吟誦詩歌，並邀請文學家、學子、舞蹈團、縣內6大詩社，以國台語、原住民、新住民語等，吟誦詩歌，讓大家聽詩、賞詩、欣賞詩歌之美。

縣長王惠美表示，彰化是台灣文壇的重要搖籃，培育出許多舉足輕重的大文豪，如「台灣新文學之父」賴和、台灣文學「跨語世代作家」林亨泰等，他們的詩集創作，堪稱現代新詩文學的代表。詩歌，是歷史最悠久的文學作品，也是古今文人雅士的共同愛好，大家琅琅上口的唐詩三百首、現代新詩或跨語言的詩集創作，都是以文字、聲韻，呈現出每個世代的情懷。

今年彰化詩歌節3大亮點活動包括「詩詞闖關」，關卡中融合古今詩人與詩詞，考驗大家對於詩詞的領悟，完成6關，可參加摸彩抽好禮；「實境解謎」則首次在國定古蹟－道東書院登場，讓大家透過團隊合作、腦力激盪，完成相關任務，進而深入了解道東書院的歷史文化特色；「小文青詩詩入畫」比賽，讓孩子們藉由繪畫，呈現對詩歌的理解與感受，展現他們無限的創造力與想像力。