澎湖望安綠蠵龜保護區傳喜訊，今年5月23日世界海龜日傳出首窩產卵喜訊。圖為望安鄉綠蠵龜產卵棲地保護區內的沙灘，發現有海龜上岸爬痕。（澎湖縣政府農漁局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區，23日傳出今年首窩產卵喜訊，由於剛好是5月23日世界烏龜日，令保育人士振奮。澎湖縣政府農漁局表示，保護區內的沙灘有上岸爬痕，目前已劃定保護，將持續追蹤母龜孵化情形。

澎湖縣農漁局是23日接獲水試所澎湖漁業生物研究中心回報，望安鄉綠蠵龜產卵棲地保護區內的沙灘，發現有上岸爬痕，並順利產卵。

去年望安綠蠵龜保育區產下18窩，計產下969顆卵，孵化613隻稚龜（其中有44隻狀態不佳送救傷中心收容）。

不過，去年受到暖冬影響，望安綠蠵龜最後一窩在去年11月25日上岸產卵，直到今年2月21日才孵化，創下最晚孵化的時間紀錄，是否影響今年產卵窩數，仍有待觀察。

由於綠蠵龜對產地具有忠誠度，每年5至10月為其繁殖季，加上望安鄉是綠蠵龜重要繁殖棲地，因此澎縣府特別呼籲，晚上8時至隔日清晨5時為保護區管制時間，請民眾切勿擅闖干擾，以免觸犯野生動物保育法相關規定，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。