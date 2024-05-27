周一日經225指數收盤上漲253.91點或0.66%，為38900.02點。東證一部指數升23.82點或0.87%，為2766.36點。由於美股和英股在周一休市，交易量偏淡薄。

盛寶(Saxo)全球市場策略師Charu Chanana表示：「在密西根大學信心調查，給出的通膨預期走弱之後，今天的風險情緒較為走強」。

有關日本央行縮減購債規模和進一步升息的問題，日本央行行長植田和男和副行長內田新一在上午發表談話，隨後政府債券殖利率上揚。

在利率上升環境下容易受益的金融股，在午後交易中有所回升。

保險股也上漲3.3%，領漲其它板塊。

儘管日經指數在本月一度觸及3.9萬點，但在國內外貨幣政策的不確定性、以及日本企業的營收前景保守之下，該指數一直難以維持重要的3.9萬區間。

受到輝達上周財報的推動，週一晶片相關股票大幅上漲。愛德萬測試升1.4%，專注於AI新創投資的軟銀集團上漲1.1%。

保險公司東京海上控股上漲3.7%。

其它重量級公司中，優衣庫母公司迅銷上漲1.3%，豐田汽車上漲1.7%。