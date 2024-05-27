新竹市「豐邑晴空匯」28樓豪宅火警造成2名消防隊員殉職，即使火勢迅速撲滅，但仍有超過200餘人百人受困。住戶直到下午才陸續被吊掛脫困。中午兩名勇消初步相驗出爐，都是因吸入一氧化碳造成窒息性休克身亡。新竹市消防局也出示兩人所帶的空氣面罩照片，可明顯看出鏡面上沾滿厚厚焦油，讓消防員無法目視外面，所以才會造成空間迷向來不及逃生。

據了解，任何一處火場燃燒，現場都會大量產生焦油。而晴空匯的發生原因，是因為電纜線燃燒產生大量濃煙，焦油量與毒性更為嚴重。而且焦油一但附著在面罩鏡片上，根本無法抹去，會讓消防隊員失去方向感，嚴重危及安全。

根據調查，2資深勇消李詠真、周立鑫曾向指揮中心喊「Mayday」，但因氣瓶耗盡，被發現時已無生命跡象。金山分隊所小隊長指出，「2、3樓牆壁有看到手摸牆壁手印，疑似在找出口，研判2人倒在2樓可能是因為空間迷向。」

根據訓練SOP，消防員在呼喊「Mayday」求救後，必須立刻報出名字與所在位置，以利同仁搶救，但李、周2人喊完「Mayday」便失去聯絡，同仁只能循著救命器的警報聲響搜索，就看到倒臥在樓梯間的2人。