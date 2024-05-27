立法院續審國會改革法案，衝突不斷，號稱聚集了10萬民眾包圍立法院表達不滿，青島東路、中山南路等都擠滿人潮，而台大兒童醫院就在立法院附近，有醫護人員抱怨，抗議民眾到晚上10點後還在吵，病情嚴重的孩童都住低樓層，被吵得無法入睡、被驚醒，還有患者家屬怒批，有攝影師跑到病房拍照。

一名醫護人員近日在臉書「靠北護理師」發文，能理解民眾表達抗爭訴求，但已經晚上10點還在喧鬧，人群幾乎蔓延到台大兒童醫院樓下，而醫院裡病重的病人都住較低的樓層，像是5樓是兒童癌症病房、6樓兒童外科加護病房、8樓兒童加護病房、9樓是產科病房等。

該醫護人員指出，晚上10點過後有台喇叭車停在靠近兒童醫院處大聲喊口號，加上群眾唱歌，靠窗病房的孩子們被吵得睡不著。還有病童媽媽在Threads抱怨，病房裡都是吵鬧聲跟音樂的回音，孩子一直被驚醒，都沒人為兒童醫院的孩子想一下，竟然還有攝影師跑上來兒童病房拍照，太恐怖。

貼文PO出後引起大批網友討論，「有一說一，在兒童醫院喧嘩超沒品」、「真的是一群自私的大人」、「搞太晚弄成派對音樂會才是問題」、「完全侵害他人權益，這還叫守護台灣的民主自由嗎？」還有人表示「抗議不是只有一種方式，太晚在醫院周遭可以降低音量抗議，或選擇靜坐抗議」。