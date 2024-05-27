總統賴清德在今年初以558萬6019票，40.1％得票率當選，並在本月20日上任。媒體人羅旺哲回顧賴清德上任一周後所發生的大事，讓社會更動蕩、彼此對立更深，他直言，這種不平靜的情況會繼續，且看不到盡頭。

羅旺哲今（27）日在臉書以「520後，台灣不平靜」為題發文，提到賴清德上任至今剛好一周，而台灣社會只能用「不平靜」三個字來形容，包括521發生台中捷運砍人事件；國會持續朝野惡鬥，在立法院大打出手，甚至有群眾包圍立法院；在兩岸關係上，共軍擾台情況加劇、台灣藝人開始「選邊站」。

「這一周，社會更動蕩、彼此對立更深」。羅旺哲認為，全台灣只有賴清德可以阻止或化解這樣的氛圍，並直言新政府應該要帶給民眾更好的生活、更穩定的發展、更要化解社會對立氛圍，但如今遺憾的是，賴清德並沒有做到。

羅旺哲表示，賴清德上任一周以來，多數民眾心情應該很無奈，甚至認為現在的台灣社會情況，比蔡政府時期，還要更不平靜，這對新政府來說，都不是好事，對執政黨來說，也很難加分。羅旺哲認為，這種不平靜的情況還會繼續下去，而且看不到盡頭。