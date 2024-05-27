有自稱「住戶」的民眾在網路與大樓群組中質疑，指起火原因是因有住戶在地下室安裝電動車充電樁導致走火。（翻攝畫面／陳育賢新竹傳真）

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓火警，僅僅是小火警，卻釀成大災難，今天有自稱「住戶」的民眾在網路與大樓群組中質疑，指起火原因是因有住戶在地下室安裝電動車充電樁導致走火，新竹市消防局則表示，網路消息都未經證實，消防局將於今晚8點前公布初判結果。

晴空匯火警發生後，有自稱是晴空匯住戶在網路社群爆料指出，聽說是有住戶在地下室安裝電動車充電樁導致走火，「在地下室裝設充電樁，就像在自己腳下放柴火」；也有網友指出，充電樁沒有專設一戶，表後拉了40多戶，被台電禁止後，最近才跟廠商談專設一戶跟電能管理系統，主要目的在於調控充電，但來不及裝就出事了。

另有自稱是公寓大廈的公告表示，晴空匯社區火警，初判為社區受電箱（原大樓興建當時設既有內線）引接線路（經管道）火災，初步排除表後充電樁線路火警。因此案為刑事案件，僅能告知目前場勘情形，後續配合火警調查結果才能發現原因。

對此，消防局長李世恭表示，目前網路上所有消息都未經證實，消防局將於今晚8點前公布初判結果，包含初判起火點、起火原因，不過詳細的狀況，都還要再深入調查。

消防局指出，此次火警起火點疑似D棟大樓配置在地下室1樓的電力線架，雖然火勢很小，但濃煙卻電纜線管道間一路往上竄出，又因當時已斷電，雖然緊急發電機緊急啟動，但濃煙已經竄滿整個管道間，抽風機也因電線燒毀，整棟大樓無電力，無法啟用，整棟大樓才會被濃煙侵入。

市府則指出，大樓為避免火警和濃煙，管道間都會設有防火匝門，若遇火災時，會緊急關閉阻擋火勢，但此次起火的電纜線，是順著管道間往上至各住戶家中，電纜線無法設置匝門，否則供電就會被切斷，因此電纜線貫穿樓地板時，會利用包括防火泡棉等填塞，將管線跟樓地板間的空隙防火填塞。

豐邑機構則表示，發生火警的電纜管道間的施工，該大樓都有依照法規施作，且取得執照，不可能違法。