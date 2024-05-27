第26屆台北電影節「國際新導演競賽」27日公布入選名單及評審團陣容，本屆評審團陣容由榮獲柏林銀熊獎得主王小帥擔任主席，去年以《月老》榮獲北影影帝，同時以導演作品《黑的教育》入選國際新導演競賽的柯震東、選片人林清心、電影《哈勇家》導演陳潔瑤、《在車上》國際製作製片定井勇二出任評審。

今年入選「國際新導演競賽」的電影種類繁多，台灣代表有彭紫惠、王品文雙導演執導，影帝喜翔、影后楊貴媚主演的電影《春行》，將與來自日本、俄羅斯、哈薩克、加拿大、西班牙等國的導演一較高下。

彭紫惠（左）、王品文將帶著作品《春行》角逐台北電影節國際新導演競賽。（今日影像藝術提供）

《春行》女主角楊貴媚表示：「很開心《春行》到世界各地影展備受好評與喜愛。影片在平淡的氣味中體現人性，愛與失去，可以跨過語言跟著劇情和場景，靜靜地慢慢地走進這個故事。」她透露尚未看到成品，和大家一樣期待。

對於這次以《春行》提名北影影后，楊貴媚謙稱：「哈哈，真不敢相信入圍，久違的台北電影節。無論如何，能入圍還是要感謝《春行》的導演，和所有工作同仁的辛勞與努力的共同創作。」入圍影帝的喜翔同樣感激說：「謝謝北影、謝謝《春行》讓很多國家看到台灣的電影。請大家一起來支持《春行》。入圍就非常開心了。謝謝導演、謝謝媚姊、謝謝大家。」