「質譜快檢行動檢測車」27日駐點雲林縣二崙鄉農會，動植物防疫所表示檢測車可讓農友送驗農作物於當日取得農藥殘留檢驗結果，合格即能馬上出貨，提高出貨效率。（張朝欣攝）

雲林縣為落實源頭管理、降低農作物農藥殘留，大力推廣「質譜快速篩檢技術」，協助農友田間作物上市前檢驗是否有農藥殘留，並進一步引進「質譜快檢行動檢測車」，27日縣長張麗善前往二崙鄉農會了解行動檢測車的效能，呼籲農友多利用質譜快檢，自主檢驗合格再上市，繼續為「雲林良品」加值。

「質譜快速篩檢技術」是由農業部農業藥物試驗所研發，為目前最快速的農藥殘留檢驗技術，除準確性近似化學檢驗法外，亦縮短檢驗時間至1天以內，輔以簡訊通知檢驗結果，可即時攔截問題農作物，讓農友生產的農產品安心快速上市，去年11月起並建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜等農作物採收期駐點二崙鄉農會。

張麗善表示，雲林縣原僅有虎尾科技大學設置質譜實驗室區檢中心，為提升檢驗結果即時性，及時確認田間農作物農藥殘留情形，在農業部農糧署協助下，目前已於二崙鄉農會及土庫鎮農會設置質譜快檢前處理站，可預先執行樣品農藥萃取等處理工作，提升區檢中心檢驗效率。

張麗善說，今年預計於崙背鄉草湖合作農場、西螺鎮安定果菜生產合作社、莿桐鄉農會等3處增設前處理站，將請雲林縣動植物防疫所持續鼓勵縣內各農會及合作社場，踴躍加入質譜快檢前處理站行列，擴大為農友服務。

動植物防疫所指出，防疫所與農業部農糧署攜手把關雲林縣食安，「質譜快檢行動檢測車」駐點服務，可讓農友送驗農作物於當日取得農藥殘留檢驗結果，合格即能馬上出貨，若不合格，僅須延後採收田間作物，接受安全用藥輔導，等農藥殘留消退經採樣檢驗，合格即可採收上市。