雲林縣為落實源頭管理、降低農作物農藥殘留，大力推廣「質譜快速篩檢技術」，協助農友田間作物上市前檢驗是否有農藥殘留，並進一步引進「質譜快檢行動檢測車」，27日縣長張麗善前往二崙鄉農會了解行動檢測車的效能，呼籲農友多利用質譜快檢，自主檢驗合格再上市，繼續為「雲林良品」加值。
「質譜快速篩檢技術」是由農業部農業藥物試驗所研發，為目前最快速的農藥殘留檢驗技術，除準確性近似化學檢驗法外，亦縮短檢驗時間至1天以內，輔以簡訊通知檢驗結果，可即時攔截問題農作物，讓農友生產的農產品安心快速上市，去年11月起並建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜等農作物採收期駐點二崙鄉農會。
張麗善表示，雲林縣原僅有虎尾科技大學設置質譜實驗室區檢中心，為提升檢驗結果即時性，及時確認田間農作物農藥殘留情形，在農業部農糧署協助下，目前已於二崙鄉農會及土庫鎮農會設置質譜快檢前處理站，可預先執行樣品農藥萃取等處理工作，提升區檢中心檢驗效率。
張麗善說，今年預計於崙背鄉草湖合作農場、西螺鎮安定果菜生產合作社、莿桐鄉農會等3處增設前處理站，將請雲林縣動植物防疫所持續鼓勵縣內各農會及合作社場，踴躍加入質譜快檢前處理站行列，擴大為農友服務。
動植物防疫所指出，防疫所與農業部農糧署攜手把關雲林縣食安，「質譜快檢行動檢測車」駐點服務，可讓農友送驗農作物於當日取得農藥殘留檢驗結果，合格即能馬上出貨，若不合格，僅須延後採收田間作物，接受安全用藥輔導，等農藥殘留消退經採樣檢驗，合格即可採收上市。
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