物聯網的普及帶動數據量急速增長和網路環境的複雜化，網路安全面臨著新的挑戰。為了應對不斷推陳出新的網路攻擊威脅，企業迫切需要更智能、更高效的資安解決方案。

其陽結合多年在資安和邊緣運算的經驗，以最新的Intel/AMD處理器打造智慧伺服器，協助企業建置智慧網通解決方案，滿足客戶高運算、高速海量傳輸與高強度智慧工作負載等需求。在滿足效能的同時提升高能源效率，實現永續發展。

其陽也將在2024 Computex_BenQ講座「人工智慧強化網路安全」主題演講中，說明現今網路安全的趨勢以及資訊安全環境中AI技術的重要性。其陽科技以高算力智慧邊緣硬體解決方案，引領智慧網安的創新發展。

明基佳世達集團即將參與今年的COMPUTEX，除了其陽之外，亦有明基電通、佳世達、羅昇(8374)、同星科技、明泰(3380)、維田(6570)、眾福科技、典通、八維智能、聚上雲、德鴻科技、仲琦(2419)、仁大資訊、邁達特、逐鹿數位、拍檔(3097)、PowerWalker、星益欣。