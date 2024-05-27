保德信分析，回顧今年以來外資對亞洲股市的動向，東北亞雙雄台灣與南韓股市受外資青睞的趨勢明顯。AI趨勢加速發展帶動外資回補南韓股市超過153億美元，穩居亞洲股市之冠；台股吸金逾60億美元，位列第二，帶動台股強勢反彈超過20%，在亞洲股市表現名列前茅。反觀其他東協市場，印度和泰國股市分別遭到外資賣超近26億美元和20億美元。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國股市多頭強勢再起。儘管近期聯準會官員對降息看法有所分歧，但FedWatch工具顯示，9月會議降息的可能性回升至49.4%。在此背景下，科技類股表現最佳，那斯達克指數和S&P500指數雙雙再創歷史新高，S&P500指數呈現多頭排列，那斯達克指數則在輝達的帶動下，再度突破歷史高點。

輝達上季營收和獲利雙雙超出預期，預計未來一季營收將達280億美元，高於原本預期的266億美元，反映出AI算力支出強勁。輝達的資料中心營收年增427%，創新高達226億美元，主要受Hopper晶片出貨和大型雲端供應商部署AI基礎設施推動。輝達還宣布將進行1:10的股票分割計畫，並將季度配息提高150%至每股10美分，激勵輝達股價再創歷史新高，突破1000美元大關。