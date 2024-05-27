立法院將於28日續審國會改革相關法案，但近日相關法案的審議不僅引起執政黨與在野黨的衝突，也有不少民眾在立法院外陳抗。國民黨基隆市黨部及國民黨基隆市議會黨團27日上午召開記者會，質問「民進黨到底在怕什麼」？國民黨基市黨部主委吳國勝直指，民進黨害怕修法後不能再為所欲為、違法亂紀。

吳國勝表示，隨著今年初的立法委員選舉，中國國民黨成為國會第一大黨，便積極推動國會改革方案，主要內容包括了要求總統須到國會作國情報告並備諮詢、人事同意權、調查調閱權以及制定藐視國會條文，以及立法院長、副院長具名投票等。

吳國勝說，執料國會改革法案推出後，便遭執政黨民進黨全力杯葛，甚至召集群眾在立法院外抗議。他指出，若要說這些國會改革方案不適當，2014年馬英九執政期間，民進黨便曾提過類似的方案，包括林佳龍曾提出藐視國會，顧立雄、尤美女及林佳龍也提過立院調查權等提案。他認為，民進黨顯然是「換了位置就換了腦袋」。

吳國勝問：「民進黨到底在怕什麼？」他認為，民進黨認為國會改革方案通過後，就無法如同過去8年「把立法院當成行政院的立法局」，也無法用國會多數暴力，掩蓋民進黨執政團隊的貪贓枉法。

國民黨議會黨團書記長蔡旺璉則是認為，立法權原本就在監督行政權，如同基隆市議會監督基隆市政府行政。他指出，國會改革法案只是用來約束行政權不致無限擴大而已，無關任何黨派。

蔡旺璉指出，若國會無法賦與自身足夠的監督武器與力量，則所謂的立法權監督行政權，就只能流於空談。

市議員秦鉦也認為，民進黨阻擋國會改革法案，主要是擔心無法再為所欲為、違法亂紀，也擔心法案通過後，過去不能公開的「黑箱」都將開啟，包括口罩、疫苗、雞蛋的採購，以及光電、甚至前總統蔡英文保存30年的論文在內，都應該讓民眾知道真相究竟為何。