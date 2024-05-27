以「古今」為主題的2024年佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，5月26日禮請佛光山住持心保和尚主講「禪的智慧」，心保和尚對禪法有深入的體悟，著有《遠觀山有色》、《千古跫音聽阿含》、《晨齋語錄365》、《雲居晨悟》。講座中提到，善用其心成妙功德，成佛之道在於心，讓自己無所罣礙，不為時間所束縛，「本來無一物，何處惹塵埃」便是禪者風範。現場聽眾逾千人，網路同步觀看直播逾2500人，總觸及次數逾萬。

覺居法師（右）致贈講座紀念照片給心保和尚（左）。(圖/佛光山惠中寺提供)

禪的實際體驗，離不開行住坐臥，心念的轉變對於時間長短的感受有直接關係，理解時空不可得，對時間沒有罣礙，藉由《心經》的智慧，體會“空”才能放下，“有”的世界容易升起煩惱。《金剛經》「一切有為法，如夢幻泡影」、《六祖壇經》「本來無一物，何處惹塵埃」、《第一義空法經》「生無所從來，滅，無所去處。」都是相通的。

心保和尚藉由多則禪宗公案，說明科技時代仍有許多「不能代替」，正所謂生死輪迴、福德因緣、酸甜苦辣自承擔，因此要注意自己的身口意業，常做好事，說好話，存好心。「凡事靠自己」強調成佛也要自己努力，沒人能代替；趙州茶，雲門餅，趙州禪師招待吃茶去，講的平常心是道。

心保和尚（左）、覺居法師（右）與今年講座主題-古.今。(圖/佛光山惠中寺提供)

另一則公案「曬香菇」，老比丘在烈日下晒香菇，住持心疼老比丘為什麼在這麼熱的天氣晒香菇？老比丘反問：如果不在這時候晒，要等到何時才晒呢？提醒大眾要把握時機做對的事。佛光山開山祖師星雲大師教導「吃飯睡覺」，不要把煩惱帶到床上，透過止斷煩惱的延續，讓自己安住當下也是修行；泓一大師的「鹹淡有味」達到隨緣自在。

心保和尚表示，佛法在世間不離世間覺，只要用心，便能覺知到禪意。(圖/佛光山惠中寺提供)

心保和尚表示，佛法在世間不離世間覺，只要用心，便能覺知到禪意，佛陀說「成見不空」，我相我執叫成見，若有我見，則煩惱、痛苦多。悟道的人不為時間所束縛，菩薩的智慧可以把多劫變成一剎那，對時間沒有罣礙，凡事保持平常心，但一切也都要靠自己，去除我執我見，納受甘露法水。