重電股東會行情發威，27日族群漲勢回溫，而明日又將迎來新兵加入「喜上加喜」，國泰證券主辦案大東電業（1623）28日將以71.8元登錄價登錄興櫃。大東電為全台唯四獲得台電345kV資格的廠商，亦是台股目前唯一尚未掛牌的特高壓電纜股，受惠能源轉型，訂單能見度達2026年，在手金額突破百億。

大東電成立於1962年，主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，佔營收比重高達85.7％，屬相當純正的電纜廠，旗下產品皆獲得中央標準局和UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證，範圍涵蓋各個主要國家，因此深受台電與國際能源大廠的肯定。

電線電纜屬於國家級建設，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程。而認證制度為拾級而上，從低壓25kV至特高壓345kV資格大約需要10年，且電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家合格廠商，屬寡占市場。

大東電專精於電線電纜技術，2001年和2015年分別取得台電161kV、345kV資格，距今已完成超過48條電纜線路及78座變電所，施作實績串連整座台灣，超過一萬五千公里。

此外，大東電也是國內最大橡膠電纜廠，長年居市場領導地位，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。受惠能源轉型，在政府及民間雙引擎帶動下，大東電2023年營收達42.2億元，成長率8.21％，毛利率15.3％，成長率68.7％，稅後淨利4.1億元，每股稅後純益（EPS）6.77元，表現居同業之冠。

林志明董事長表示，大東電陪伴台灣能源發展超過70年，當中所承攬的工程完全無事故發生，對於公司的專業與品質深具信心。此外，公司具有快速因應產業變化的敏銳度，於2019年導入自動化及智慧化，提升生產效率；2022年優化製程、投資345kV新產線，順利承攬國家能源轉型需求，後續大東電也將持續關注產業脈動，走在產業前端。

展望未來，大東電目前訂單能見度達2026年，在手金額突破百億，隨345kV新產線於今年第四季啟用，預計將大幅提升整體產能與毛利，創造規模經濟效益。法人表示，大東電產品結構單純，使強韌電網效益極大，隨台電標案持續釋出與民間企業投入，後續發展值得期待。