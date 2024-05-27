台北國際電腦展將在6月4日至7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已提前抵台，掀起AI概念股旋風，台股今（27）日盤中勁揚超過300點，最高來到21871.34點再創新高，最終收在21803點，大漲238點，此話題引發網友討論，有老手直呼是送分題，直指可能是最後一波行情炒作。

消息人士指出，黃仁勳這次來台，除了將參加台北國際電腦展，還將密訪供應鏈，將私下拜會台積電、鴻海、廣達等產業夥伴。

輝達創辦人黃仁勳抵台，帶動相關供應鏈走強，台積電早盤大漲11元至878元，終場漲2元收在869元；聯發科早盤一度亮燈漲停來到1310元，收盤漲90元，收1285元；台積電、聯發科均創歷史新高價；鴻海漲9元，收在最高185元，再創16年波段新高。被點名的廣達也上漲7元收在293.5元。

網友紛紛表示，「關鍵密碼至少漲到6/6」、「財神爺出巡」、「訊號來了，大家幫忙一起抬轎」、「送分題 」。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。