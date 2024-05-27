南投縣長許淑華在《遠見》雜誌公布的縣市長施政滿意度民調中再創佳績，其中「施政分數」72.7分，為新任首長（不含回任）冠軍，負評也從12.6％降為10.6％，降幅為13縣市組第一，進行集群分析後晉升為4.5星縣長。許淑華感謝縣民支持，民調將作為施政參考，努力精進的指標。

《遠見》雜誌進行各縣市長滿意度調查，將全國22縣市分為「六都」、「三離島」及「13縣市」三組進行民調，台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、連江縣長王忠銘蟬聯五星首長，高雄市長陳其邁、台東縣長饒慶鈴首獲五星肯定，而許淑華也獲4.5星。

雜誌指出，許淑華去年獲評為最佳新人獎，今年持續闖關，施政分數72.7分，為新任首長（不含回任）的第1名，負評也由12.6％降為10.6％，降幅為13縣市組第1，而施政滿意度較去年增10.1個百分點至74.3％，增幅為13縣市組第2。

另｢八大面向施政滿意度」部分，南投縣整體平均滿意度為68％，全國排名第10，排名較去年前進6名，滿意度提升2.9％；包括教育、環保、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等7個面向，滿意度全國排名都往前，｢警政治安」滿意度從去年第9下滑至12。縣府表示，將繼續努力精進，提高縣民滿意度。

許淑華表示，各機構民調或評鑑，作為施政參考，努力精進的指標，這次施政調查較去年有全面性提升，施政分析從4星升至4.5星，整體表現受縣民的肯定，環保也有明顯改善；就觀光休閒滿意度稍下滑1.5％，排名仍在前段班，後續將加強景點推廣及觀光宣傳，更謹慎辦行茶博、泳渡日月潭等指標性活動，以創新吸引更多遊客來觀光。