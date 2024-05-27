大溪豆干聯手超商推新品 ，「植感桃園」推廣蔬食產業。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區以豆干產業聞名，桃園市觀光旅遊局協助在地豆製品業者，與7-ELEVEN合作開發「御料小館—大溪滷豆干」上架，並於6月推出蔬食友善推薦標章、桃園蔬食市集、國際論壇等系列活動，打造「植感桃園」城市品牌，活動將延續至11月串聯大溪豆干節，讓豆製品產業精緻化與品牌化。

市長張善政表示，桃園首次舉辦的桃園蔬食節開跑，從大溪豆干出發，28日起在桃園所有的7-ELEVEN門市可以買到大溪最美味豆干，另外蔬食節將在桃園藝文廣場登場，邀集100個蔬食攤位舉辦市集，讓蔬食者及平常不吃素的民眾，都能感受品味素食的美味，之後也會提倡桃園的素食餐廳，邀請評審前往評鑑蔬食料理，一般餐廳提供的素食蔬食料理也可參與評鑑，也會補助好的蔬食業者爭取國際上的認證，一系列活動一方面打造桃園在蔬食的品味並打造觀光機會，也希望民眾都能體會素食的美味，也能同時環保愛地球。

觀旅局長周柏吟說，協助大溪豆製品業者與7-ELEVEN合作開發「御料小館—大溪滷豆干」，選用大溪在地生產的豆干與黑豆干雙拼，搭配特製蔥蒜風味醬汁滷製並撒上青蔥，呈現大溪老街傳統滷豆干的蔥蒜風味，也適合五辛蔬食消費者食用，28日起在桃園市及鄰近周邊7-ELEVEN門市限定販售，透過地區限定產品，提升大溪豆干的知名度和吸引力。

「蔬食友善推薦標章」則是全國首創的蔬食推薦標章，分為「友善綠標」及「金質獎章」2類別，評選標準以食材、標示、服務3個面，由專家學者評選出優質的蔬食友善業者。其中，友善綠標需提供至少1道無肉餐點或品項，並清楚標示以供民眾選擇。金質獎章除了要符合友善綠標要求外，還需在服務跟環境提供良好體驗。未來金質獎章業者若有意願進軍國際，可獲得國際蔬食認證標章諮詢服務，進而提升市場能見度與競争力。

6月8日及6月9日將於桃園藝文廣場舉辦系列活動，包含植人聚美食祭無肉市集、蔬食旅遊新食力論壇、植地有生桃園蔬食味展覽及植感豆香蔬食宴等。