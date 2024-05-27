一名消息人士透露，美國可能在未來幾周解除對沙烏地阿拉伯出售進攻性武器的禁令。這是拜登政府與利雅德關係獲得改善的最新跡象。

據《金融時報》報導，美國總統拜登在3年前暫停向沙烏地出售這類武器，他批評沙烏地在葉門的戰爭行為，也擔心美國製造的武器會被用於造成平民死亡的空襲行動。不過，在聯合國於2022年促成葉門停火後，美國政府的這一決定一直在接受審查。

沙烏地傳統上是美國武器的最大買家之一，據一名知情者透露，美國政府已向沙烏地發出訊號，表明準備解除禁令。另據阿拉伯電視台，一位消息人士表示，武器銷售類型將「大幅恢復」，但沒有提供更多細節。

美國高官早前表示，美國和沙烏地已接近敲定一系列雙邊協議，包括一項防務協議，以及兩國在民用核計畫上的合作，但這些協議仍取決於以色列是否同意建立巴勒斯坦國。然而，英國《金融時報》稱，解除進攻性武器銷售禁令，與這些談判沒有直接關係。

白宮和沙烏地阿拉伯政府通訊辦公室沒有立即回應置評請求。