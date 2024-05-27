六福本屆董事會新任3席董事為董事長莊豐如、副董事長暨總裁賴振融、許翠芳，均與上屆相同。4席新任獨董則為李坤明、邱群傑、吳佩雯、王棟源，其中王棟源為本屆新任，其餘3位均與上屆相同。

六福2023年合併營收22.11億元、年增31.99％，為近6年高，營業利益0.75億元，終結連8虧、創近11年高。雖受業外虧損增加拖累，使稅後仍虧損0.97億元，但幅度年減達69.16％，每股虧損0.51元，雙創近9年最佳。

六福隨著疫情影響趨緩，餐飲內需持續暢旺及育樂需求持穩，配合國際旅客逐步回流帶動住房回升，使去年本業獲利終止連8年虧損，住房營收7.52億元、年增達56.87％，餐飲營收5.87億元、年增27.04％，遊樂園營收5.81億元、年增10.92％。

六福表示，賴振融身兼六福開發建設、六福國際餐旅管理顧問、莊福文教基金會董事長等職，2009年推出的國內首家公寓式酒店「六福居」，並建造無地基的「關西六福莊」生態度假旅館、主導六福客棧改建為酒店式商辦大樓等，未來將借重其資產開發專才，協助集團穩健邁向多元發展。

六福集團2020年啟動資產活用計畫，陸續將集團全資持有的長春段、關西鎮土地等進行開發運用。其中，原「六福客棧」所在的長春段土地已展開危老改建，興建A級酒店式商辦大樓中，預計於2026年完工。

此外，六福在關西鎮擁有土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、關西六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，做更有效的運用及規畫。