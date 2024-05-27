「憂可視腦波壓力評估系統」目前已應用於國內多家大型醫院的精神科和身心科診所，並計畫擴大應用範圍。為促進醫師臨床使用交流和推廣新醫材在心理健康的應用；「八通道腦波儀」在2020年與2021年也已經分別成功取得美國FDA 510(k)與台灣TFDA二類醫材上市許可。「腦退化風險評估系統」應用在失智風險評估，已經完成美國FDA二類醫材註冊列名，也正在準備TFDA查驗登記。宏智生醫科技延伸發展不同的腦波輔助診斷應用，透過軟硬體整合技術提供智慧醫療服務，致力於改善提升大眾的大腦和心理健康。

「憂可視腦波壓力評估系統」於2023年獲衛福部食藥署核發AI軟體醫材許可證，利用AI人工智慧演算法，從腦電圖(EEG)裝置記錄的90秒腦波數據，生成量化指標「SEA Index」提供個案自評以外的生理指標參考，協助醫師和專業人士更具體地和個案溝通，增加病識感和治療服從性。目前已應用於國內多家大型醫院的精神科和身心科診所，並計畫擴大應用範圍。為促進醫師臨床使用交流和推廣新醫材在心理健康的應用，宏智生醫聯合台灣精神生理學會舉辦研討會，邀請了國內精神醫療領域重量級醫師專家，探討憂鬱症與失智症相關議題，並分享「憂可視腦波壓力評估系統」的臨床使用經驗。