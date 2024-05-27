香港警罪動作片《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。謝霆鋒更擔任動作指導，打造驚心動魄的動作場面，台灣將於7月5日上映，打響華語電影暑假第一檔。

歌神張學友六月初即將來台舉辦演唱會，搶票當時，他的9場9萬張門票全數瞬間秒殺，讓許多盯著螢幕只見到轉圈圈畫面的歌迷們，因搶不到票而哀鴻遍野，這次張學友時隔8年重返大銀幕，台灣確定與大陸及香港同步上映，搶不到票的歌迷，仍可以透過大銀幕欣賞到歌神演技風采。

金馬影后林嘉欣也加入主演卡司。（華映提供）

在前導預告中可見，張學友飾演的海關長官及屬下謝霆鋒面對國際重大犯罪案件，成為阻止罪犯行動的最前線。兩人14年前曾合演電影《十月圍城》，可惜片中並沒有對手戲，這次終於大銀幕交手，並肩化身工作任務危險系數極大的香港海關。

《海關戰線》日前在義大利遠東電影節進行世界首映，謝霆鋒和邱禮濤現身，謝霆鋒說：「我首次擔任動作指導，這次的方向是真實感。爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有鋼絲輔助，但真是由我親身上陣，我所用的方法都是香港動作電影最傳統的方法。」並表示如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影。