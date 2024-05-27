大豐電董事長張銘志表示，面對台灣邁向5G及AI新紀元世代，從公用設施到家用設備，各種裝置應用都離不開對網路的高度需求，此特性明顯反映在用戶對於申裝高速率產品占比之大幅成長。截至今年第一季，大於360M之申裝用戶比例攀升至39％，相較2020年底僅7％，漲幅可觀。大豐提供用戶多元的業務方案，成功使寬頻收入的增長幅度抵銷視訊收入持續下滑的情況，2023年寬頻收入達6.87億元，占合併營收33.2％，年增長17.6％，呈現穩健發展向上趨勢。

大豐電近年力推「大大寬頻」品牌有成，今年第一季寬頻用戶總戶數將近16.2萬戶，淨增5,161戶，同步帶動寬頻收入達1.9億元，佔合併營收的36.6％，淨增長18.4％，寬頻用戶滲透率達71.5％為業界最佳表現。

大豐電發言人劉家君指出，大豐電將持續提升品牌知名度和覆蓋率，讓消費者對於高品質、高穩定寬頻服務的需求有另一個選擇對象。有線電視方面，大豐電經營區域橫跨北高，與子公司台灣數位寬頻在新北市客戶服務滿意度調查中，榮獲前二名殊榮，在高雄市經營區則自開播以來連續八年蟬聯客戶服務滿意度第一，未來將持續以業界第一為目標去努力。

張銘志表示，大豐電積極與電信商合作，擴大業務面向，並不斷推出各類相關應用服務。總括而言，大豐電在去年度及今年第一季度都取得了優異的業績表現，不僅完成了預期目標，更在寬頻業務上取得了顯著增長。今年將進一步規劃10G PON升級作業，擴增光纖專線及更新副頭端等骨幹設備，以期頻寬提高後透過綿密、牢固的網路建設獲得電信業者及用戶的青睞，寬頻用戶突破20萬戶大關。

此外，大豐電身為本土企業一份子，深耕台灣，關懷社會，今年3月間透過大大數位慈善基金會籌辦串聯新北、桃、竹、苗、台中及高雄六地縣市政府的「大大攜手讓愛匯流」捐血活動，總共匯集將近11,810萬袋的血量，為血庫舒緩年初的血荒，以企業的力量，讓愛匯流；未來也將持續投入公益，為打造善的循環盡一己之力，。