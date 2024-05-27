嘉威生活（3557）27日股東常會，確定今年發放現金股利3元；董事長黃清森指出，今年客戶庫存消化完畢，主要客戶對零售市場銷售表達樂觀，而客戶對環保產品的需求增加，刺激循環經濟效益R-PET原料目前使用量持續成長。

嘉威總經理吳世偉指出，Walmart、Target已經陸續在洽談環保產品合作，尤其Walmart釋出未來三年持續採購環保材質產品品項意願，可見客戶對R-PET產品有相當期望，不但出貨量逐年增加，甚至未來有望成為嘉威主力產品。

嘉威生活股東常會除承認去年度營業報告書及決算表冊案、盈餘分配案，2023年公司每股盈餘4.81元，通過發放3元現金股息，也選一席獨立董事，由天勤光電董事長特助王惠卿當選。

嘉威生活指出，為了滿足美國客戶Walmart、Target等大客戶對第二產地需求，嘉威也在越南建置第二生產基地，包括董事長以及台籍、陸籍幹部今年5月陸續視察之後，今年下半年將舉行上樑典禮。

吳世偉表示，綠色產品方面，嘉威8年前針對原材料進行產品研發，目前已經推出多款減塑產品，同時與日本回收環保再生工廠合作，提供品質穩定的原料，並簽訂長期合作，未來會有更進一步深度合作。而他剛剛從美國回來，與Walmart、Target都在談未來合作計畫，由於第二生產基地的確認，客戶樂見嘉威生活的配合及技術發展，讓Walmart對R-PET對環保材質產品採購意向更為堅定，越南新廠將致力於環保材質的生產，對雙方的永續經營和降低關稅都有很大幫助。