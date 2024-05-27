原本航行安平、馬公海上航線的麗娜輪，因轉賣給希臘航商永久停航。台南市議員李啟維27日關切未來安平、馬公海上航線能否繼續營運，市府觀光旅遊局回應說，除已透過航港局與澎湖輪協商，盼能將部分班次調整為台南、澎湖航線外，也與台灣港務公司安平港營運處合作，向現有的布袋、馬公線客輪業者提出邀請。

李啟維總質詢表示，台南不僅是觀光大城，也是高雄市之外，澎湖最多鄉親旅居的城市，更是除了嘉義布袋港，距離澎湖最近的港口。過去行駛安平、馬公海上航線的麗娜輪，不僅可提供觀光、返鄉，還可提供台南、澎湖兩地的貨運服務，對地方發展相當重要，可惜船公司因為商業考量將麗娜輪賣到希臘，導致目前安平、馬公已無海上航班。

觀旅局認為，台南的觀光資源豐富，加上安平、馬公航線具有市場需求，除了兩地往返的遊客，也不乏北部遊客到台南旅遊後，再轉搭船隻跳島玩澎湖，但須有匹配適合的船型及季節海象條件。

觀旅局強調，目前正透過航港局與委託經營的澎湖輪協商，期盼能將每年300航次的高雄、馬公航線，部分班次調整為安平、馬公航線；另外，該局也與台灣港務公司安平港營運處合作，向現有的布袋、馬公線客輪業者提出邀請，將安排時間到安平港現勘，研議增加安平、馬公線的可行性，現勘時間還在規畫中。