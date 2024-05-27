AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（26日）晚抵台，立馬衝去他最愛的「花娘小館」用餐，並熱情地與現場民眾拍照。有女網友曬出她與黃仁勳的合照，大讚教父不只人超nice，拍照還有「紳士手」又加分了。

女網友「天璇之人」在Threads發文表示，她去「花娘小館」用餐時，正巧碰到AI教父黃仁勳。她說，黃仁勳開完球後，馬上飛來台灣直衝「花娘」，可見這家有多好吃。

「天璇之人」也透露，黃仁勳不只人很nice，拍照的時候還有「紳士手」，如此禮貌的動作，讓她覺得很加分，她貼出兩人面對鏡頭微笑合影，並笑說「這合照值得來炫耀吧」。

從畫面中可看出，黃仁勳在合照時，將左手放在「天璇之人」後方，但保持一定的距離，並未接觸到她的背部。

黃仁勳現身美國職棒奧克蘭運動家隊球場，擔任「舊金山台灣⽇」開球嘉賓，隨後與馬上妻子搭機來台，參加下周（6月4日~6月7日）舉行的台北國際電腦展COMPUTEX 2024。