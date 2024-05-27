總統賴清德520就職演說，牽動多方敏感神經，大陸央視新聞官方22日發文「反台獨」，藝人侯佩岑幾乎是第一時間轉發，還被當作範本。侯佩岑今（27）日更新微博，透露自己陪小孩看繪本，從中得到啟發，「如人飲水，冷暖自知」，一席話引發網友揣測。

侯佩岑說回憶起小時候有本被翻到破皮的故事書，內容很多啟發是長大後才逐漸領悟到，如今已經升格當媽的她，送給兩個孩子名為《男孩 鼹鼠 狐狸 與馬》的故事書，她表示讀給小孩聽的同時，發現也是送給自己的禮物，給「小佩岑」看的，意識到住在自己心裡的那個小孩，不僅需要心靈的滋養與陪伴，也渴望被肯定、理解以及疼愛。

侯佩岑跟進表態後，再度於微博更新動態。（圖／侯佩岑微博）

侯佩岑指出時機過於巧合，不免推測是在抒發連日心情。（圖／侯佩岑微博）

侯佩岑指出從書籍中4個看似平凡的角色，深刻體會到人生道路上必經過程，不外乎是「跌倒了才知道痛、害怕了才學會勇敢、受傷了才懂得保護、失去了才珍惜、愛過了就不枉此生，如人飲水，冷暖自知」，接著附上內頁插畫，上頭寫著「謝謝你們」四個字，由於時機過於巧合，不免讓人推測是在抒發連日心情。