元大期貨被納入MSCI全球中小型指數成分股，最新權重將在5月31日收盤後生效。元大期貨指出，MSCI全球中小型指數是全球投資者所使用的重要基準指數之一，不僅代表元大期貨在全球市場中的地位和影響力更上一層樓，亦彰顯公司在過去穩健經營的表現，獲得國際投資者高度認同。

元大期貨未來除持續深耕國內外期權市場，支持期交所各項新商品之外，更會積極落實主管機關各項規定。在力求營運績效的同時亦重視公司治理及風險管理，EPS+ESG永續經營，將理念深植在企業DNA之中。元大期今年再度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5%」肯定，更是唯一連續十年獲此殊榮之期貨商。

112年全球持續動盪，地緣政治風險、中美關係持續緊張及美國通膨仍高，牽動全球市場經濟走勢，國際金融市場避險需求反大增，股市連動性上升，全球期權交易量再掀熱潮。元大期貨為台灣期貨商龍頭，國內外期權市占率、保證金及獲利能力等數據皆位居市場第一，以董事會為重要核心與最高治理機構，嚴格檢視內部管控機制，穩健的發展各項業務。