鈺寶目前資本額4.2億元，上市前擬現增2500萬股，上市後股本約為4.4億元。鈺寶為神盾集團成員之一，主要從事無線音訊傳輸晶片和模組的研發設計及銷售，其中，晶片產品毛利率逾5成，模組則逾4成，惟模組產品的單價較高，目前客戶選擇模組的比例較高，未來長線產品組合預計約各半。

鈺寶2023年合併營收219.39億元，歸屬母公司業主淨損為2251萬元，每股淨損0.51元，全年毛利率46.98%。總經理黃良駿表示，鈺寶去年營運低迷主要是受到Soundbar客戶調整庫存所致，今年隨著消費性電子市場回溫及終端品牌客戶庫存回到健康水位，鈺寶看好今年營收已呈現逐月成長，第二季就有機會看到單季轉盈，且2024年獲利可期。品牌端各個市場庫存狀況來說，鈺寶看到亞洲市場的庫存調整確實比較快，但歐美沒有想像中的差，畢竟在家電領域部分已經調整達9個季度。另外，法人也預估，鈺寶今年營收有機會成長上看逾7成。

黃良駿表示，Soundbar為鈺寶主要營運貢獻主力，鈺寶技術以自主開發為主，開發過程與國際一線品牌廠共同研議，預計今年下半年會增加一家重量級客戶，將擴大營收規模，今年Soundbar營收有機會看到倍數成長，明年還會再有兩家重量級客戶加入，屆時整體市場上10家主要業者均為鈺寶客戶。鈺寶也看好Soundbar產品在3年之內市占搶攻全球第一(約6成)，目前占比約3成，一代Soundbar產品週期達3年，換言之，只要有新客戶加入，至少可貢獻達3年營收。鈺寶目前Soundbar主要競爭客戶為Skyworks(Avnera)，由於該業者並未有模組化產品，所以鈺寶處於相對好的競爭位置。

鈺寶目前已可做到音訊延遲小於3毫秒超低延遲之無線電子樂器傳輸，已具有與國際知名樂器品牌之合作實績，電子樂器的產品週期更是高達五年以上。鈺寶領先市場開發電競一對三(一個接收器可連接耳機、鍵盤、滑鼠)產品。鈺寶今年電競產品將在第三季加入貢獻，全年將占比營收約3%，由於基期較低，看好未來幾年都會有YoY達50%的成長。

另外，鈺寶近期亦跨入主流傳輸技術藍牙及WiFi領域，朝向多模式發展，除了原本核心技術的通訊品質，也會支援標準模式，且同步開發新一代高資料量2.4GHz與5GHz RF，為藍牙6.0提前布局，預計將應用於新世代Soundbar及AI家電，待跨入主流傳輸領域後，將成為鈺寶未來重要成長動能。