周一南韓KOSPI指數收盤升35.39點或1.32%，為2722.99點。交易量為適中的15.6兆韓元(約3533億新台幣)。

外資淨賣1400億韓元的本地股票，而機構投資人淨買3250億韓元，散戶淨賣1750億韓元。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)最新會議記錄，透露了鷹派言論。分析人士說，投資人正在採取觀望態度，並尋找有關美國關鍵利率未來走勢的線索。

韓國投資證券研究員Kim Dae-joon表示：「上周三發布的FOMC會議紀要仍有影響」。他指出會議餘波或在本周繼續影響市場。

科技股走高，領頭羊三星電子上揚1.71%，至7.72萬韓元；第二大晶片製造商SK海力士上漲1.46%，為20.15萬韓元。

機械企業領漲，為海力士和美光科技等提供設備的韓美半導體(Hanmi Semiconductor)上漲3.05%，至15.22萬韓元。

斗山能源(Doosan Enerbility)因參與美國小型模組化反應爐專案，股價飆升16.65%。

韓元兌美元匯率上揚，來到1363.80韓元。