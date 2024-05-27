中華海峽兩岸人文藝術交流協會5月21日於台北市劍潭活動中心，舉行第九屆金卓獎頒獎典禮。《 中國古代生活博物館 》由「 中華古代文物交流協會 」頒發金卓獎之「 社會公益貢獻獎 」，高寶樹館長創立該館28年，無論團體或個人參觀不收取門票或任何費用，也從未申請政府官方補助及企業或個人贊助丶捐款，甚至還長期贊助弱勢團體和學校師生參觀該博物館。

高寶樹於1996年創立《 中國古代生活博物館 》，蒐藏無數珍貴的各類古代生活文物，獲得政府相關單位的正式立案，主要經營理念為「 收藏、保存、研究、展覽、教育、娛樂⋯等 」多元之功能，經營方主軸是「 文化教育、社會公益 」。只要走進博物館的人，無不驚嘆這些蒐藏品的珍貴性，都是人類足跡的無價之寶。

2024金卓獎得獎者大合照。(戴志揚翻攝)

高寶樹館長1996年創立中國古代文物博物舘，其經營主軸為「 文化教育、社會公益 」。(戴志揚翻攝)

為了表彰高寶樹的貢獻，「 中華海峽兩岸人文藝術交流協會 」頒發《 藝術文化薪傳獎 》，「 中華古代文物交流協會 」榮獲「 社會公益貢獻獎 」金卓獎頒獎典禮。高寶樹除將珍貴蒐藏免費分享外，對弱勢團體以及各級院校師生，尤其是特殊教育班學員，經常義務提供交通丶餐敍，讓他們也能順利地進入中國古代生活文物的享宴。

由中華兩岸人文藝術交流協會主辦，歐華國際藝術文化交流協會中華網紅協會協辦，楊天奕老師擔任評審主委的「金卓獎」，構築本土藝術的爬梳與弘揚，傳揚文化正能量，佼佼文化人以學養與智慧為台灣藝術跨出典範新步伐。頒獎典禮5月21日於劍潭活動中心盛大舉行。

主辦單位說明《 中國古代生活博物館 》獲獎原因，是帶來文明的饗宴，觸動觀者心靈，推廣古代文物有卓越表現，獲藝術文化薪傳獎。文化教育社會公益，長路走來奉獻文化事業成立三十年，能為國家盡力，默默奉獻一己之力。