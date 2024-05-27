台北國際旅展將於5月31日至6月3日於世貿一館開展，台北君悅酒店集結館內各餐廳、住宿、SPA推出近20項獨賣商品，餐券主打年年暢銷熱賣兩大自助餐廳「凱菲屋」與「彩日本料理」吃到飽套票、「漂亮」廣式海鮮餐廳首賣「花樣年華週末港式午茶」及「黃金片全鵝分享餐」，「寶艾」西餐廳主推「威靈頓牛排雙人套餐」、「Cheers歡飲廊」則為「歡暢時光雙人券」，最低下殺59折起。5月27日中午12時起線上旅展優惠同步販售至6月14日止。

台北君悅並推出三款超值住宿選擇，最低24折起，包含君悅客房平日住宿券每張6,388元。含凱菲屋自助早餐兩客的一泊一食平日君悅客房住宿券，每張7,388元。「一泊二食．優雅雙饗」平日住宿券，每張11,488元，入住君悅客房，品嚐價值八千元寶艾西餐廳海陸雙人晚間套餐及凱菲屋豐盛自助早餐，假日入住加價600元，至今年11月底前皆適用。另有信義區頂級奢華芳療「Oasis Spa」平假日適用之身體按摩與臉部護理體驗券，每張價格3,190元、約 73折起、購賣套券，每套10張、再加贈一張、約 66折。

旅展期間現場購買台北君悅餐券、住宿券、SPA券，即可參加幸運好禮抽獎： 5月31日 抽君悅臻選常溫禮盒乙組、6月1日抽免費平日住宿豪華客房乙晚、6月2日抽SPA 90分鐘單人體驗券乙張、6月3日抽出價值21,888元的君悅美饌卡乙張效期一年。獻上多重好康回饋買家。

台北君悅展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」，每套三張、原價22,176元，優惠價每套16,200元、約73折。大啖百餘道中西日印豐盛佳餚吃到飽，招牌美味囊括鮮美龍膽石斑魚湯、人氣現切肋眼牛排及黑松露燉飯等，跨餐期亦可加價彈性使用，週一至週四平日晚餐每位現場加價200元，週五晚間、六日及例假日每位加價550元。

台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折。餐期供應現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點近百道精緻和風美饌，平日午餐適用，週一至週四晚餐每位加價100元，週五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。此外，持本券加價150元＋10％，享精選啤酒乙杯或清酒乙壺。

「漂亮」廣式海鮮餐廳「 黃金片皮燒全鵝歡享四人券」每張5,400元、約原價68折。「Ziga Zaga」義大利餐廳「 義式全家饗樂四人餐券 」每張7,200元、約原價67折。餐券囊括「14盎司炭烤美國肋眼牛排」、義式開胃前菜兩款、鄉村風格的每日例湯及龍蝦雞蛋銀絲麵，自菜單中可任選一款香酥薄脆手工窯烤披薩，招牌甜點、時令鮮果、香醇咖啡或茶，適合四人享用。憑餐券每人加價99元＋10％，可任選沁涼啤酒或可樂、汽水乙杯。

「寶艾」西餐廳推出「威靈頓公爵式美國菲力牛排雙人券」， 每張7,100元、約原價79折。

Oasis Spa 平假日適用「115分鐘活顏美肌臉部護理療程券」， 每張4,070元、約原價62折。

此外另有105分鐘「肌能甦醒身體按摩療程」單次體驗券3,190元、約73折，以及十張套券，加贈一張，每套31,900元、約 66折，憑券可享館內水療三溫暖設施。