黃國昌受訪表示，民進黨包括黨主席賴清德還有新任命的閣揆卓榮泰，以及立法院黨團總召柯建銘，他們必須要非常認真的去思考，透過不斷地造謠、抹黑、散播假訊息，來造成社會的對立跟衝突，這件事情民進黨什麼時候才要收手？這才是真正的重點。（圖賴佩璇攝）

立法院會24日審查國會改革法案爆發肢體衝突，民進黨立委林淑芬揮出右勾拳，打中民眾黨立委麥玉珍的臉。對此，麥要求林淑芬道歉，林淑芬27日上午則回應，當下閃躲麥的揮拳後，也十分恐懼，才做出反擊。麥不滿其說法，下午在民眾黨團總召黃國昌陪同之下赴台北地檢署提告傷害罪，描述整起過程簡直是「謀殺！」

民眾黨團今早召開「胡鬧、暴力、翻桌，民進黨快浪子回頭記者會」。麥玉珍哽咽說，這次在立法院發生暴力，不只是為了她個人，還有立委的尊嚴，要求民進黨團與林淑芬道歉，林說誰先動手就是誰錯，不只是肢體語言的暴力，還有語言的暴力，林淑芬不段散播，造成第二次傷害，她沒辦法接受。

林淑芬今表示，麥玉珍體型比她高大，並指責麥玉珍並沒有考慮到別人的恐懼，至於民眾黨釋出影片認為是林淑芬先動手推人，林淑芬澄清當時國民黨立委陳玉珍先將她推出去後，麥玉珍守在走道不讓人進出，並且先前已推過民進黨立委黃捷，接著為了走過走道，才推了麥玉珍，林淑芬強調這是議事杯葛抗爭的一環，否認主動攻擊。

麥玉珍不滿林淑芬拒不道歉，今下午提告傷害罪。麥表示，她描述整起過程簡直是「謀殺！」林淑芬從背後先偷襲她，林女不只不道歉，還批評上午的記者會是「去脈絡化的政治操作。」

麥說，林女自己說先打人就是不對，但是是她先打人，她是從背後偷襲，林女推得很大力導致重心不穩，假設倒下去，前面都是民進黨的人。

她認為，在立法院用這種暴力手法是傷害立法院的尊嚴。如果是互相推擠受傷，每個人都能接受，但是她是從後面推，這是偷襲。「這種行為真的沒辦法去原諒！」

麥表示，今天提告傷害罪，對方故意打人根本好像謀殺，從後面不是推而已，還用手機打我的後背。她自己講過「打人就是不對」，但她不道歉，還是很傲慢的態度。

麥說，今天我們不分年齡、國籍，不應該分化組群，我們是在立法院的立委，要做對的事情，有錯，就要去道歉。

黃國昌受訪表示，民進黨包括黨主席賴清德還有新任命的閣揆卓榮泰，以及立法院黨團總召柯建銘，他們必須要非常認真的去思考，透過不斷地造謠、抹黑、散播假訊息，來造成社會的對立跟衝突，這件事情民進黨什麼時候才要收手？這才是真正的重點。