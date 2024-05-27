台南市北區民德國中周邊道路因地勢低窪易積水，去年6月展開地下道箱涵工程，原定今年6月完工，卻因挖到舊城牆遺構，需更改施工保留遺址，工程需延宕至9月，因該路口為有學校且為交通要道，警方呼籲用路人在交通尖峰時段可改道行駛。

台南市北區西門路及公園北路交叉口，包含長北街、長德街等周邊道路的排水系統，目前依靠道路兩側水溝排水，雨水順勢流向低處及側溝，使得地處低窪的民德國中及周邊一帶容易積水成災。

為改善每逢大雨就積水問題，台南市水利局爭取中央經費5400萬元，去年6月起施作排水箱涵工程，設計將該區路面積水排至柴頭港溪。

施工處的西門路與公園北路口為交通要道，附近又有學校，每到上、下班尖峰時段，隨即造成周邊道路塞車，為當地帶來1整年的交通黑暗期。

這項工程趕在今年豐水期來臨前，原定可在6月完工，挖掘過程卻發現舊城牆遺構，為保留可能的古蹟遺址，臨時更改施工設計，覆土後管線從上而過，此舉影響施工進度，預估完工日期延宕到9月。

台南市警方表示，施工期間仍請用路人配合交管措施，切勿爭道行駛，尤其在尖峰時段，公園北路欲左轉西門路的車流，建議可改道公園南路行駛。