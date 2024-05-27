六福旅遊集團於2020年啟動資產活用計畫，陸續將集團100％持有的土地，包含長春段土地、關西鎮土地等進行開發運用，長春段土地將興建A級酒店式商辦大樓，預計於2026年完工。此外關西鎮土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、關西六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，再加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，做更有效運用及規劃。

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