韓國女團「MAMAMOO」隊長頌樂繼日前宣布「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI」個人亞洲巡迴演唱會，將於6月22日在高雄流行音樂中心登場，又再度宣布將此巡演在7月14日移師台北舉行，讓MAMAMOO總來台次數，暫時領先Super Junior（SJ），在「台灣灶咖大戰」中拔得頭籌，當行程確認後，頌樂也開心大喊：「姊姊沒有失約，我就要來開唱了！」

時隔2年多後回歸，頌樂發行第二張迷你專輯《COLOURS》，6首作品的超高品質，都被粉絲盛讚每首都能當主打歌，頌樂表示迷該專輯可謂是「慢工出細活」，就是希望能把最好的音樂送給粉絲，她也滿心期待地發出邀請：「期待所有粉絲都能來我的演唱會，一起歡唱、一起製造美好回憶！」也提前預告這次「Solar 2nd CONCERT [COLOURS]」無論是歌單與舞台內容，一定會讓大家不虛此行。

「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI」將於7月14日（日）晚間7點30分於台北國際會議中心（TICC）舉行，票價分為NT.5500元、NT.4500元、NT.3500元、NT.2700元與身心區NT.2750元，福利包括全區典藏小卡、與頌樂一對一合照5名、一對十合照100名、彩排800名、歡送1000名與親簽海報50張，更多詳情請上主辦微樂客官方臉書查詢。