時序入夏，烈日炎炎，不只人怕曬黑，果樹也怕曬傷，台東地區釋迦農趁著果樹剪枝期，在枝幹上噴灑輕質碳酸鈣調製而成的防曬溶液，乍看之下，宛如皚皚白雪覆蓋。台東區農改場表示，碳酸鈣具良好防曬力，可預防樹皮開裂，且不影響食用風味。
台東區農改場將原用於柑橘果樹防曬的輕質碳酸鈣，以 8：1：20比例混合樹脂及水調製成溶液，噴施於枝幹表面，就像塗抹上一層白色防曬乳液，可有效降溫防曬、防治病蟲害並減少農藥用量，去年起推廣此技術，供農友無償使用。
李姓釋迦農分享使用經驗，6月陽光照射最為強烈，提前於5月噴灑，防曬效果完善。
台東區農改場助理研究員陳筱鈞指出，夏季期間果樹枝幹表面溫度約50度，噴灑輕質碳酸鈣溶液後，降溫幅度視天氣狀況而定，陰天可降溫5度，晴天則可達12度，且經實證不影響果實食用風味。
輕質碳酸鈣溶液防曬技術具低成本、低技術、易取材等優點，適用於高強度修枝的釋迦、具落葉性的甜柿以及枝幹易染病的枇杷等果樹。以釋迦為例，每分農地資材成本約800至1000元不等。
陳筱鈞表示，輕質碳酸鈣每公斤售價約7至10元，調和後的溶液可使用小型噴藥桶、高壓噴氣機、大型噴霧車等設備噴灑，但須在果樹冒出新葉前噴施，避免新葉沾上溶液，降低光合作用效率。
林姓釋迦農說，雖然輕質碳酸鈣成本低，但仰賴人工噴灑，考量僱工費用高昂，暫採取觀望態度。
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