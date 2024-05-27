台中市太平區朱姓婦人誤入投資詐騙群組，日前至銀行欲匯款新台幣300萬元，幸行員機警聯合警方一起阻詐，讓她恍然大悟。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區1名60多歲朱姓婦人疑似透過網路社群加入某Line投資群組，在群組中每天都有群友PO文又跟到飆股爆賺，讓她心動不已，日前依群組內某版主指示，到住家附近某銀行以「房屋修繕、裝潢」為由，欲臨櫃匯款新台幣300萬元，好在行員機警聯合警方一起阻詐，婦人才恍然大悟所謂「穩賺不賠」獲利的是詐團不是投資者。

太平警分局太平派出所日前下午2點多接獲台灣中小企業銀行太平分行行員通知，稱「有1婦人疑似遭假投資詐騙，要匯款新台幣300萬元，請警方到場瞭解。」原來是朱姓婦人日前加入某股票投資群組，一開始不以為意，但之後每天都收到版友們投資獲利訊息，一時心動下與群組成員中「客服人員」加入好友，並稱協助操作投資股票穩賺不賠。

假「客服人員」並請婦人至銀行匯款300萬元至所指定帳戶，另外還特別叮嚀婦人至銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「是要房屋裝修、室內裝潢工程款項，不要說是有關於投資」，否則銀行將不給匯款，就無法順利獲利。

一開始婦人依指示堅稱匯款款項是給房屋裝潢業者，但對於詳細內容卻支吾其詞，經行員不斷關懷詢問，婦人才透露出是要加入群組投資股票用。

員警到場後，便將目前常見的詐騙手法告知，並也提醒婦人若是正當的股票投資公司，絕不可能要求民眾在匯款時說謊，千萬不要相信來源不明的投資管道，最後經員警苦口婆心分析後，婦人才恍然大悟，放棄匯款念頭。

太平分局表示，所有詐騙手法中，其中又以「投資詐騙」事件最常發生，呼籲民眾切勿輕易相信網路虛假訊息、或是素未謀面之網友要求匯款，只要涉及到「錢的問題，一定要詳細查證避免上當受騙。