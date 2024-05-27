台北市議會「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」27日舉辦第3次會議，參事、前祕書長陳志銘以北士科第3次招標相關5次會議還原事實，雖在建議3塊基地分開招標的促參會前1天訪談新光人壽，但新壽希望合併招標，且會議簡報早在12天前做完，可證明訪談與決策會議無直接關聯。

陳志銘指出，北士科第三次公告招商歷經5場重要決策會議，包含2020年11月12日促參推動委員會第61次會議，2020年12月17日市長室會議，2021年3月3日市長室會議，2021年4月12日北士科T16、T 17、T18設定地上權招商規畫，2021年4月19日市長室會議。撇除3場市長室會議由前市長柯文哲主持，其餘2場則由他主持。

他說明，2020年11月12日促參會建議北市科3基地分開招標，簡報早在10月底製作完成，因此會議內容與潛在投資人建議包含2020年11月11日訪談新壽無關，且新壽建議併標，可說是「司馬昭之心」。

陳志銘指出，2021年3月3日市長室會議中確定，為吸引更多投資人參與，調整為3基地個別招商，並不限制產業類別，回歸都市計畫規範；2021年4月19日市長室會議為最終定案的會議，拍板採3基地分開招標，T16採三階段開標並納投資計畫書評選，T17、18採兩階段價格標。

他強調，分開招標可降低投標門檻，且T16作為北士科火車頭，T16開發後才能帶動周遭發展，因此免評選投資計畫書是通案，T16需要投資計畫書才是個案。所有投資人投標前都清楚條件，並照公告的遊戲規則進行，並沒有為新壽量身訂做，至於權利金則是採3家估價師事務所計算出來後的平均。

國民黨議員詹為元點出，新光人壽也在諮詢過程中提出希望北士科3塊基地拆標，但3塊基地卻都有領標、投標。

民進黨議員簡舒培則質疑，陳志銘很適合擔任民眾黨名嘴，報告更是和柯文哲口徑一致，仍然沒有說明清楚北士科從合併招標至拆標，以及分開拆標後回歸都市計畫等的政策決策過程。且T16只要招標後，T17、18也勢必會順利招標，但北市府卻急於一時，導致T17、18被賤價招標，被新壽用來養小草。

民眾黨議員黃瀞瑩則炮轟，2020年11月12日促參會建議北市科3基地分開招標，11月11日北市府訪談新壽，11月11日訪談統一工商，統一工商也建議分區並適度放寬產業項目等，卻沒有人質疑市府圖利統一工商，顯然針對性強，且圖利應該要有「人」拿「某項利益」來談，現在調查小組成員只是一直懷疑當初的程序和政策選擇，開會毫無意義。

陳志銘說明，新壽一開始在2020年11月11日建議分開招標，但隨後又表示若市府分開招標將重新評估，隔年2月已經大概知道要分開招標時，則表態「若三塊基地分開招商，建議投標策略設計合併開發優先開標等機制」，也就是新壽對於分開招標、合併招標都曾有過意見，但最終仍以併標為主。

召集人張斯綱表示，下次會議重點由策威說明招商報告過程，並邀請三家估價師一同出席，並調查權利金下修的拍板過程，及造成土地利用性質轉彎的重點。