天成世貿國際會館5／1日起至9／30日推出「青春洋溢謝師饗宴」，中式宴席3桌以上每桌9,800元起＋10％、百匯自助餐40位以上每位980元起＋10％，席間果汁無限暢飲，免費提供影音視聽設備，6／30日前完成預定並付款，享早鳥優惠加贈迎賓雞尾酒，凡介紹其他系所或班級成功完成簽訂，自助餐加碼招待可樂或雪碧無限暢飲，中式宴席每桌加碼招待經典台啤2瓶。

天成世貿國際會館謝師宴周一至周四中式宴席3桌以上每桌9,800元＋10％，菜單內容有香嫩蔥油雞、五味軟絲、蜜汁叉燒、柚香蓮藕、沙拉魚卵等迎賓盤、天成御品佛跳牆、錦繡北菇燉雞湯、蒜蓉鮮蝦佐粄條、極汁豬腱骨佐鮮蔬、琥珀翠綠櫻蝦糕，另外還有樹子風味海上鮮、菌菇蟹粉煨瓜排、天成白玉奶皇包、時令繽紛春一枝。五至周日每桌11,800元＋10％，菜色再升級，可以嘗到咖哩軟殼蟹佐卡士達麵包、德式烤豬腳、蛤蠣山藥燉玉排等經典菜色，凡平日預訂桌席達5桌，享可樂或雪碧軟性飲料升等無限暢飲，8桌以上免費提供影音視聽設備與KTV歡唱。

天成世貿國際會館謝師宴平日週一至週四滿40位即可包場舉辦自助式饗宴，專案每位980元＋10％，菜色匯聚各式異國佳餚，包含脆皮德國豬腳佐酸菜、義式甜蝦奶油義大利麵、廣式燒臘雙拼（油雞／煙燻豬蹄）、義大利卡布里蕃茄乳酪等多道熱食，另外也有鬆餅酸奶燻鮭魚、泰式涼拌海鮮總匯、自助沙拉吧、精選炸物，飲品則有咖啡、紅茶、果汁無限暢飲，飯後甜點再以巧克力瑪德蓮、洋梨塔、日式輕乳酪、咖啡費南雪為餐敘完美句點；每人加價200元菜色升級，嘗的到廣式紅燒牛腩、XO醬雙鮮等經典美饌。

《禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒》